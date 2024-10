Sport.quotidiano.net - Lucchese - I dubbi per la sfida di Carpi. Ballottaggio tra Visconti e Gemignani

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 19 ottobre 2024) Dobbiamo dare atto al "diesse" Ferrarese e, più in generale, alla società, di aver fatto tesoro dello scorso anno, quando, intorno a questo periodo (e comunque prima della fine di dicembre), non propose ai vari Rizzo Pinna, Benassai e Tumbarello (con quest’ultimo recuperato in extremis, grazie all’intervento del presidente Bulgarella) il prolungamento del contratto, con le conseguenze che tutti sappiamo. Quest’anno laè, per così dire, passata ai ripari. Ai giocatori ingaggiati all’inizio della nuova stagione – come nel caso di Coletta e Fedato – e in gran parte a quelli arrivati durante il mercato, è stato fatto un contratto biennale. E’ il caso di Gasbarro,, Fazzi, Dumbravanu, Catanese, Tumbarello, Djibril e Leone. Mancava all’appello Sabbione che, nei giorni scorsi, ha firmato il prolungamento.