LIVE – Sinner-Alcaraz 6-75 6-3 finale 1 2 posto Six Kings Slam 2024 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Sinner-Alcaraz 6-7(5) 6-3, finale 1°/2° posto Six Kings Slam 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 19 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Alcaraz, incontro valevole per la finale 1°/2° posto dell'evento di esibizione Six Kings Slam 2024. L'altoatesino, dopo aver spazzato via il russo Daniil Medvedev, ci ha messo quasi due ore e mezza per avere la meglio nei confronti del serbo Novak Djokovic. Adesso nell'ultimo atto c'è lo spagnolo, che nei quarti ha sconfitto il danese Holger Rune per poi impartire una severa lezione all'idolo di sempre nonché connazionale Rafael Nadal. Si tratta dell'undicesimo precedente tra i due giovani tennisti, con Alcaraz che si trova in vantaggio per 6-4 e partirà leggermente con i favori del pronostico in base alle quote dei bookmakers.

LIVE Sinner-Alcaraz 6-7 - 6-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : reazione rabbiosa del n.1 - si va al terzo - Sta asfissiando lo spagnolo con la velocità e profondità dei colpi, non dandogli il tempo di mettere in atto il suo tennis aggressivo fatto di variazioni, accelerazioni e discese a rete. Inizia il terzo set con Sinner in battuta. 40-40 Si va ai vantaggio, Sinner patisce la pressione dello spagnolo e mette lungo il diritto. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Alcaraz 6-7 - 3-2 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : lo spagnolo annulla 4 palle del doppio break - 40-0 Altro servizio diretto al centro. 20. Non è la prima volta che Sinner non riesce a capitalizzare occasioni come questa contro lo spagnolo. 20. Contro Alcaraz invece la sensazione è opposta. Ad oggi, e forse per i prossimi 10 anni, non c’è di meglio in un match di tennis. 40-40 Siluro di Alcaraz con il diritto, imprendibile. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Alcaraz 6-7(5) 3-3 - finale 1°/2° posto Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Sportface. COME SEGUIRE SINNER-ALCARAZ IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 SINNER-ALCARAZ 6-7(5) 3-3 SECONDO SET – BREAK! Non passa il dritto dell’altoatesino, si torna in equilibrio: 3-3 SECONDO SET – Vola via il dritto di Sinner, 0-40 e stavolta le tre palle break sono per il numero 2 Atp SECONDO SET – A tutto braccio ... (Sportface.it)