LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Martin per la spallata, Bagnaia cerca la reazione (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire in tv/streaming la domenica di Phillip Island – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Australia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island apprestiamoci a vivere una gara molto intensa in cui non soltanto la massimizzazione della prestazione farà la differenza. Il riferimento è alla gestione delle gomme e anche all’adattamento al meteo. Francesco Bagnaia cerca la reazione dopo quanto accaduto nella Sprint Race e nelle qualifiche. Lo spagnolo Jorge Martin si è imposto in sella alla Ducati Pramac nella gara del sabato, valorizzando al meglio il via dalla pole-position. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Martin per la spallata, Bagnaia cerca la reazione Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire in tv/streaming la domenica di Phillip Island – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race Buongiorno e bentrovati alladel GP d’, diciassettesimo appuntamento del Mondialedi. Sul circuito di Phillip Island apprestiamoci a vivere una gara molto intensa in cui non soltanto la massimizzazione della prestazione farà la differenza. Il riferimento è alla gestione delle gomme e anche all’adattamento al meteo. Francescoladopo quanto accaduto nella Sprint Race e nelle qualifiche. Lo spagnolo Jorgesi è imposto in sella alla Ducati Pramac nella gara del sabato, valorizzando al meglio il via dalla pole-position.

