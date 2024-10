Latina / Ruba un telefono al centro commerciale, denunciato 25enne a piede libero (Di sabato 19 ottobre 2024) Latina – I Carabinieri della Stazione di Latina (LT), nella mattinata di ieri, 18 ottobre, al termine di attività d’indagine, hanno denunciato, in stato di libertà, per furto aggravato, un 25enne del luogo, ritenuto responsabile del furto di un cellulare all’interno di un negozio ubicato presso un noto centro commerciale del capoluogo pontino. I fatti L'articolo Latina / Ruba un telefono al centro commerciale, denunciato 25enne a piede libero Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Ruba un telefono al centro commerciale, denunciato 25enne a piede libero Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di sabato 19 ottobre 2024)– I Carabinieri della Stazione di(LT), nella mattinata di ieri, 18 ottobre, al termine di attività d’indagine, hanno, in stato di libertà, per furto aggravato, undel luogo, ritenuto responsabile del furto di un cellulare all’interno di un negozio ubicato presso un notodel capoluogo pontino. I fatti L'articolounalTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Latina / Lavoratori irregolari e violazioni in materia di sicurezza - denunciato il titolare - Dagli accertamenti esperiti dai poliziotti della Squadra Mobile impegnati nei controlli, 6 […] L'articolo Latina / Lavoratori irregolari e violazioni in materia di sicurezza, denunciato il titolare sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. . LATINA – La Polizia di Stato di Latina con la collaborazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina, nei giorni scorsi ha svolto ... (Temporeale.info)

Latina / False assicurazioni - denunciato a piede libero un 41enne - LATINA – I Carabinieri della Stazione di Latina Borgo Sabotino, in esito a specifica attività info-investigativa hanno denunciato in stato di libertà un 41enne il quale induceva con artifizi e raggiri un coetaneo di a farsi accreditare la somma di euro 350,00 per la stipula di un contratto assicurativo, successivamente accertato di essere falso. (Temporeale.info)

Latina / Infastidisce e aggredisce i passanti in strada - 20enne denunciato - R. -Sezione Radiomobile, hanno identificato l’uomo che domenica sera scorso, 29 settembre, a Latina, in evidente stato di alterazione psicofisica, dopo aver infastidito dei passanti, aggrediva un passante il quale, per divincolarsi, è stato colpito con calci e pugni e […] L'articolo Latina / Infastidisce e aggredisce i passanti in strada, 20enne denunciato sembra essere il primo su Temporeale ... (Temporeale.info)