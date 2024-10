Khachanov-Diallo in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Almaty 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Karensfiderà Gabrielnel match valido per la finale del torneo ATP 250 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della città kazaka. Prima finale in carriera per il giovane canadese, che sta vivendo una settimana da sogno e vuole mettere la ciliegina sulla torta. Non sarà però facile contro il più esperto, che in semifinale ha superato in rimonta l’australiano Vukic e andrà a caccia del secondo titolo deldopo quello conquistato a Doha. Il russo ha vinto l’unico precedente, pochi mesi fa sul cemento di Montreal. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo domenica 20 ottobre, non prima delle ore 12:00. La copertura televisiva è affia Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).