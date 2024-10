Juventus-Lazio, la MOVIOLA LIVE: rosso diretto per Romagnoli (Di sabato 19 ottobre 2024) Juventus e Lazio si affrontano nell`ottava giornata della Serie A 2024/25: calcio d`inizio alle ore 20.45, dirige l`incontro Juan Luca Sacchi Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024)si affrontano nell`ottava giornata della Serie A 2024/25: calcio d`inizio alle ore 20.45, dirige l`incontro Juan Luca Sacchi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DIRETTA Serie A - Juventus-Lazio 0-0 : Ci prova Thuram LIVE - LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. it seguirà la sfida di Tornio in tempo reale. Motta. Una sfida che mette in palio punti importanti per il vertice della classifica, visto che le due compagini sono appaiate in classifica a quota 13 punti. (Calciomercato.it)

Juventus-Lazio LIVE 0-0 : palo di Thuram! - IL TABELLINO Juventus-Lazio 0-0 MARCATORI: FORMAZIONI: JUVENTUS ?(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli, Thuram;... (Calciomercato.com)

DIRETTA Serie A - Juventus-Lazio 0-0 : Partiti! LIVE - Baroni e Motta (Lapresse) – calciomercato. Primo big match dell’ottava giornata di Serie A, Juventus-Lazio verrà seguita in tempo reale da Calciomercato. Probabili formazioni Juventus-Lazio JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. (Calciomercato.it)