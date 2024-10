Iss, la Dengue preoccupa sempre più: aumentano i casi in tutta Italia. Cos’è e come si manifesta il virus (Di sabato 19 ottobre 2024) L’Istituto Superiore della Sanità (Iss) evidenzia come la Dengue preoccupi sempre di più. I casi sono in aumento in Italia. Andiamo a scoprire Cos’è e come si manifesta questo virus che molto spesso è letale. Allarme Dengue in Italia, cosa è accaduto? (Notizie.com)I casi confermati in Italia nel 2024 sono saliti a 650 con 194 infezioni che si possono definire autoctone. Questo è l’ultimo bollettino redatto dall’Iss che evidenzia come di questi 456 siano importati e cioè associati a viaggi all’estero. Le statistiche ci dicono, inoltre, che il 51% degli infettati è di sesso maschile con età media attorno ai 45 anni. Numeri che preoccupano sempre di più gli esperti e che obbligano a monitorare la situazione con grande attenzione. Il focolaio di maggiori dimensioni è stato segnalato nelle Marche, precisamente nel Comune di Fano, per un totale di 133 casi tutti sintomatici. Notizie.com - Iss, la Dengue preoccupa sempre più: aumentano i casi in tutta Italia. Cos’è e come si manifesta il virus Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di sabato 19 ottobre 2024) L’Istituto Superiore della Sanità (Iss) evidenzialapreoccupidi più. Isono in aumento in. Andiamo a scopriresiquestoche molto spesso è letale. Allarmein, cosa è accaduto? (Notizie.com)Iconfermati innel 2024 sono saliti a 650 con 194 infezioni che si possono definire autoctone. Questo è l’ultimo bollettino redatto dall’Iss che evidenziadi questi 456 siano importati e cioè associati a viaggi all’estero. Le statistiche ci dicono, inoltre, che il 51% degli infettati è di sesso maschile con età media attorno ai 45 anni. Numeri chenodi più gli esperti e che obbligano a monitorare la situazione con grande attenzione. Il focolaio di maggiori dimensioni è stato segnalato nelle Marche, precisamente nel Comune di Fano, per un totale di 133tutti sintomatici.

