Inizia la sfida di Amici 24: ecco gli ospiti e gli eventi della terza puntata del 20 ottobre (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tanto atteso appuntamento con il talent show Amici 24 si avvicina, e con esso l’emozione per l’esibizione degli allievi. Giovani talenti si sfideranno per guadagnarsi il posto nella scuola, davanti a giudici e professori, tra cui Arisa e Rossella Brescia. La puntata di domenica 20 ottobre promette di rivelare colpi di scena, esibizioni memorabili e ospiti di rilievo, alimentando l’aspettativa tra il pubblico di Canale 5, dove il programma andrà in onda alle 14.00. Grazie alle anticipazioni diffuse, sarà interessante scoprire chi trionferà nelle classifiche e come reagiranno i partecipanti. Gli ospiti di Amici 24 Per l’appuntamento del 20 ottobre, il programma vedrà la partecipazione di diversi ospiti, a cominciare da Arisa, che si esibirà con il brano utilizzato per il film “Il ragazzo con i pantaloni rosa”, in uscita il 7 novembre. Gaeta.it - Inizia la sfida di Amici 24: ecco gli ospiti e gli eventi della terza puntata del 20 ottobre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tanto atteso appuntamento con il talent show24 si avvicina, e con esso l’emozione per l’esibizione degli allievi. Giovani talenti si sfideranno per guadagnarsi il posto nella scuola, davanti a giudici e professori, tra cui Arisa e Rossella Brescia. Ladi domenica 20promette di rivelare colpi di scena, esibizioni memorabili edi rilievo, alimentando l’aspettativa tra il pubblico di Canale 5, dove il programma andrà in onda alle 14.00. Grazie alle anticipazioni diffuse, sarà interessante scoprire chi trionferà nelle classifiche e come reagiranno i partecipanti. Glidi24 Per l’appuntamento del 20, il programma vedrà la partecipazione di diversi, a cominciare da Arisa, che si esibirà con il brano utilizzato per il film “Il ragazzo con i pantaloni rosa”, in uscita il 7 novembre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pogba : «Dopo la squalifica la gente ha iniziato ad evitarmi. Gli amici non mi chiamavano più come prima» - . Gli amici non mi chiamavano più come prima» sembra essere il primo su ilNapolista. Le ho detto che l’avrei richiamato, ma lei ha detto che dovevo rispondere io». Le cose cambiano». «Ecco una storia divertente: stavo provando un nuovo completo per la première di un film ma non avevo il telefono. Ieri le persone pensavano che fossi colpevole di averlo fatto apposta. (Ilnapolista.it)

Amici Verissimo - ecco quando inizia e la data della prima registrazione - Andiamo a scoprire quando inizia Amici Verissimo e la data della prima registrazione del nuovo programma di Maria De Filippi L'articolo Amici Verissimo, ecco quando inizia e la data della prima registrazione proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Amici Verissimo quando inizia - chi conduce e dove va in onda - Su Canale 5 la novità sarà Amici Verissimo. Ecco tutte le news: quando inizia, chi conduce e dove va in onda L'articolo Amici Verissimo quando inizia, chi conduce e dove va in onda proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)