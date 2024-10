Infernetto case abusive e affitti in nero | sequestrato immobile di 3mila metri quadri

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ostia, 19 ottobre 2024 – Questa mattina, nel quartiereed aree limitrofe, a conclusione di un mirato servizio straordinario di controllo del territorio, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzato al contrasto di situazioni di illegalità, contrasto alle occupazionie degrado, i Carabinieri della Stazione di Roma Casalpalocco, della Compagnia di Roma Ostia, di unità cinofile del Nucleo di Santa Maria di Galeria e con il sorvolo dell’unità aerea del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare, hanno individuato e controllato unsituato in via Donadoni, di circa 3000 mq, all’interno del quale erano state ricavate, in assenza delle prescritte autorizzazioni in materia urbanistica e tributaria, 26 unità abitative conferite in locazione “in ...