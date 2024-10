Inchiesta ultras, dai giocatori ai dirigenti: in Procura 3 dell’Inter – TS (Di sabato 19 ottobre 2024) L’Inchiesta ultras portata avanti dalla Procura di Milano continua. E dopo aver ascoltato i tesserati di Inter e Milan, da settimana prossima si proseguirà con l’ascolto dei dirigenti. LAVORI IN CORSO – Continuano i lavori della Procura e della Giustizia ordinaria in merito all’Inchiesta ultras. Gli inquirenti hanno ascoltato i tesserati sia di Inter che di Milan, ossia Simone Inzaghi, Hakan Calhanoglu lato nerazzurro e Davide Calabria lato rossonero. In mezzo anche l’audizione, sempre come testimone dei fatti, del vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti. Tutti e quattro potrebbero al loro volta andare in contro alla violazione dell’articolo 25 comma 10 dal punto di vista della Giustizia sportiva. Inter-news.it - Inchiesta ultras, dai giocatori ai dirigenti: in Procura 3 dell’Inter – TS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’portata avanti dalladi Milano continua. E dopo aver ascoltato i tesserati di Inter e Milan, da settimana prossima si proseguirà con l’ascolto dei. LAVORI IN CORSO – Continuano i lavori dellae della Giustizia ordinaria in merito all’. Gli inquirenti hanno ascoltato i tesserati sia di Inter che di Milan, ossia Simone Inzaghi, Hakan Calhanoglu lato nerazzurro e Davide Calabria lato rossonero. In mezzo anche l’audizione, sempre come testimone dei fatti, del vicepresidenteJavier Zanetti. Tutti e quattro potrebbero al loro volta andare in contro alla violazione dell’articolo 25 comma 10 dal punto di vista della Giustizia sportiva.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Sì - ho incontrato i capi ultras : l’Inter mi aveva detto di non farlo. Mai uscito a cena” : Hakan Calhanoglu sentito in Procura. Cosa rischia - Il centrocampista nerazzurro ha risposto alle domande degli agenti della Squadra Mobile: convocato come testimone, il calciatore turco – come riferito da ANSA – ha raccontato che, nonostante le raccomandazioni della dirigenza del club di evitare di avere qualsiasi contatto con gli ultras, avrebbe avuto, invece, qualche incontro con i capi della curva Nord nerazzurra. (Ilfattoquotidiano.it)

Ultras - Calhanoglu in Procura : «Ho incontrato Ferdico e Bellocco - anche se l’Inter me l’aveva sconsigliato» - Scandalo ultras, L’Equipe: “Inter disinvolta e sottomessa” Giustamente L’Equipe ricorda che se adesso nel mirino delle procure ci sono Milan e Inter, il resto non è certamente vergine. È stata la stessa Juventus a sporgere denuncia dopo aver ricevuto pressioni per emettere un numero di abbonamenti e biglietti maggiore di quelli consentiti dalla legge. (Ilnapolista.it)

Inchiesta Curve Milano - Davide Calabria sentito in Procura : rapporti con gli ultras? Ecco il motivo - La ricostruzione Nella giornata di lunedì 14 ottobre, dopo un piccolo ritardo, anche il capitano del Milan Davide Calabria è stato ascoltato dai pm della Procura di Milano in merito all’inchiesta ultras. Inchiesta Curve, Davide Calabria interrogato: dialoghi con gli ultras per il bene del Milan! View this post on Instagram A post shared by dailymilan. (Dailymilan.it)