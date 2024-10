Lanazione.it - Il raduno delle vele storiche. Show delle vecchie signore del mare

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ilin corso agli approdi del Club Nautico Versilia, continua oggi con questo programma: alle 10, briefing per gli aggiornamenti sulle condizioni meteo marine e per potere verificare le condizioni di sicurezza per la prevista regata. Alle 11.30 sfilatabarche per mostrarsi alla giuria che deve assegnare il premio Eleganza, con la cornice della esibizione dei Dandy, all’insegna del gusto, dell’eccentricità e della creatività , e successiva uscita in. Alle 20, al cantiere Del Carlo, cena e musica dal vivo per gli equipaggi. Domani, alle 12, eventuale uscita inper una regata costiera da Lido di Camaiore a Forte dei Marmi. Alle 17 premiazioni al Cnv. Oggi e domani sarà aperto il museo galleggiante alle banchine davanti al Club Nautico, dove sarà possibile visitare le imbarcazioni.