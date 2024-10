Il Lazio protagonista al SIAL Paris: 20 aziende presentano le eccellenze agroalimentari italiane (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 23 ottobre, il Lazio si afferma come protagonista del settore agroalimentare internazionale grazie alla partecipazione al SIAL Paris, una delle fiere più importanti dedicata all’agrifood, aperta in questa edizione dal 15 al 23 ottobre. In questa occasione, venti aziende laziali, sotto il coordinamento di Regione Lazio, ArSIAL e delle Camere di Commercio di Roma e Frosinone Latina, stanno mostrando il loro potenziale in un contesto strategico, attirando l’attenzione di operatori e buyers provenienti da tutto il mondo. SIAL Paris: vetrina globale per il mercato dell’agroalimentare SIAL Paris, che dal 1964 si svolge con cadenza biennale nella capitale francese, rappresenta una piattaforma fondamentale per le aziende dell’agrifood. Quest’anno, l’evento accoglie più di 7.000 espositori e oltre 300. Gaeta.it - Il Lazio protagonista al SIAL Paris: 20 aziende presentano le eccellenze agroalimentari italiane Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 23 ottobre, ilsi afferma comedel settore agroalimentare internazionale grazie alla partecipazione al, una delle fiere più importanti dedicata all’agrifood, aperta in questa edizione dal 15 al 23 ottobre. In questa occasione, ventilaziali, sotto il coordinamento di Regione, Are delle Camere di Commercio di Roma e Frosinone Latina, stanno mostrando il loro potenziale in un contesto strategico, attirando l’attenzione di operatori e buyers provenienti da tutto il mondo.: vetrina globale per il mercato dell’agroalimentare, che dal 1964 si svolge con cadenza biennale nella capitale francese, rappresenta una piattaforma fondamentale per ledell’agrifood. Quest’anno, l’evento accoglie più di 7.000 espositori e oltre 300.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Il vino del Lazio protagonista alla Festa del Cinema di Roma - Roma, 17 ottobre 2024 – Il vino del Lazio è protagonista alla Festa del Cinema di Roma, con un ruolo di primo piano. Le sessioni di assaggio, in programma nel lounge di Arsial al Villaggio del Cinema, saranno accompagnate da esperti del settore e produttori locali, con l’intento di promuovere il patrimonio enologico laziale, offrendo al pubblico un’esperienza che unisce i sapori locali alla ... (Ilfaroonline.it)

Il vino del Lazio protagonista alla Festa del Cinema di Roma. Provincia di Latina in primo piano - . Arsial e Regione hanno infatti lanciato un ciclo esclusivo di assaggi, realizzato in collaborazione con i consorzi del vino, per celebrare il meglio della produzione enologica. Il vino del Lazio entra da protagonista alla Festa del Cinema di Roma, e in primo piano c’è anche la provincia di Latina. (Latinatoday.it)

Orogel protagonista a C’è+Gusto : l’arte della surgelazione e i benefici delle verdure surgelate - Pagliacci ha condiviso che il metodo di conservazione più naturale per i vegetali è, appunto, il freddo. L’azienda punta su metodi di agricoltura che rispettano l’ambiente e utilizzano risorse naturali in maniera efficiente. Durante questo importante evento, che celebra le eccellenze del made in Italy, si sono svolte masterclass e dibattiti, analizzando il valore degli ingredienti e delle ... (Gaeta.it)