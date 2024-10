Il clima impazzito . L’agosto terribile in Umbria. Quasi cento morti in più (Di sabato 19 ottobre 2024) Neanche in tempo di pandemia il mese di agosto aveva registrato così tanti morti in Umbria. Solo nel 2017 – se si prendono a riferimento gli ultimi dieci anni – ce ne erano stati di più. E guarda caso quell’anno è stato il secondo più caldo dal 2014 in poi, secondo soltanto a questo 2024 che ha fatto registrare il record di temperature massime. Sono i dati dell’Istat e le analisi degli esperti di salute a confermare che anche nella nostra regione, il caldo di questa estate ha fatto elevare il numero delle vittime. Ad agosto sono stati 923 i morti nella nostra regione, 94 in più del 2023 (furono 829), Quasi 140 in più del 2018 solo per prendere un dato pre-pandemico. Da un anno all’altro i decessi sono aumentati di oltre dieci punti percentuali, di più del 7 per cento se si mettono insieme luglio e agosto. Lanazione.it - Il clima impazzito . L’agosto terribile in Umbria. Quasi cento morti in più Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Neanche in tempo di pandemia il mese di agosto aveva registrato così tantiin. Solo nel 2017 – se si prendono a riferimento gli ultimi dieci anni – ce ne erano stati di più. E guarda caso quell’anno è stato il secondo più caldo dal 2014 in poi, secondo soltanto a questo 2024 che ha fatto registrare il record di temperature massime. Sono i dati dell’Istat e le analisi degli esperti di salute a confermare che anche nella nostra regione, il caldo di questa estate ha fatto elevare il numero delle vittime. Ad agosto sono stati 923 inella nostra regione, 94 in più del 2023 (furono 829),140 in più del 2018 solo per prendere un dato pre-pandemico. Da un anno all’altro i decessi sono aumentati di oltre dieci punti percentuali, di più del 7 perse si mettono insieme luglio e agosto.

