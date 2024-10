G7 Difesa a Napoli: Crosetto lancia un forte messaggio di unità e fermezza (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’apertura della riunione ministeriale del G7 Difesa, che ha avuto luogo a Palazzo Reale di Napoli, ha rappresentato un momento cruciale per i paesi partecipanti. Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha inaugurato ufficialmente l’evento, sottolineando l’importanza del legame tra le nazioni del G7 nella tutela dei valori democratici e nella promozione della stabilità internazionale. Con un messaggio chiaro e deciso, Crosetto ha voluto ribadire l’importanza di mantenere viva la fiducia nel diritto internazionale, nonostante le sfide globali. il messaggio di unità del ministro della Difesa Nel suo intervento, Guido Crosetto ha affermato che la presenza dei rappresentanti delle nazioni del G7 a Napoli invia un segnale forte a coloro che tentano di minare i sistemi democratici nel mondo. Gaeta.it - G7 Difesa a Napoli: Crosetto lancia un forte messaggio di unità e fermezza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’apertura della riunione ministeriale del G7, che ha avuto luogo a Palazzo Reale di, ha rappresentato un momento cruciale per i paesi partecipanti. Il Ministro della, Guido, ha inaugurato ufficialmente l’evento, sottolineando l’importanza del legame tra le nazioni del G7 nella tutela dei valori democratici e nella promozione della stabilità internazionale. Con unchiaro e deciso,ha voluto ribadire l’importanza di mantenere viva la fiducia nel diritto internazionale, nonostante le sfide globali. ildidel ministro dellaNel suo intervento, Guidoha affermato che la presenza dei rappresentanti delle nazioni del G7 ainvia un segnalea coloro che tentano di minare i sistemi democratici nel mondo.

