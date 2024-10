Festa del Cinema di Roma, Placido: “Oggi Pirandello schiaffeggerebbe le ideologie” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Pirandello? Oggi schiaffeggerebbe le ideologie e urlerebbe contro la guerra”. Non ha dubbi Michele Placido riguardo le posizioni che avrebbe avuto Luigi Pirandello Oggi. L’occasione è la presentazione della sua ultima fatica alla Festa del Cinema di Roma: “Eterno visionario”. Il film racconta il grande scrittore italiano che ha avuto nella vita di Placido un ruolo fondamentale per la sua crescita umana e artistica. “Anche se era fascista come tutti in quell’epoca, perché bisogna guardare il contesto storico, se ne allontanò dopo l’alleanza con Hitler – prosegue – Lui è sempre stato un libertario, Oggi avrebbe schiaffeggiato le ideologie, tutte. Un artista deve essere così. Lui scriverebbe racconti ma soprattutto farebbe dichiarazioni politiche contro la guerra, sia in Ucraina che in Palestina perché lui ha avuto i figli prigionieri di guerra durante la prima guerra mondiale. Lapresse.it - Festa del Cinema di Roma, Placido: “Oggi Pirandello schiaffeggerebbe le ideologie” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “lee urlerebbe contro la guerra”. Non ha dubbi Micheleriguardo le posizioni che avrebbe avuto Luigi. L’occasione è la presentazione della sua ultima fatica alladeldi: “Eterno visionario”. Il film racconta il grande scrittore italiano che ha avuto nella vita diun ruolo fondamentale per la sua crescita umana e artistica. “Anche se era fascista come tutti in quell’epoca, perché bisogna guardare il contesto storico, se ne allontanò dopo l’alleanza con Hitler – prosegue – Lui è sempre stato un libertario,avrebbe schiaffeggiato le, tutte. Un artista deve essere così. Lui scriverebbe racconti ma soprattutto farebbe dichiarazioni politiche contro la guerra, sia in Ucraina che in Palestina perché lui ha avuto i figli prigionieri di guerra durante la prima guerra mondiale.

