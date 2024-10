Euro-patatrac Olimpia: "Chiediamo scusa". E Messina ora si ritrova anche senza Diop (Di sabato 19 ottobre 2024) La grande sfida, in questo momento, sarà come ripartire dopo un incredibile harakiri come quello patito giovedì a Forum contro lo Zalgiris Kaunas. Si sa che nel basket tutto può succedere, ma vedere come una squadra che ha 27 punti di vantaggio a 13 minuti dalla fine possa praticamente uscire dal parquet e lasciare campo libero agli avversari sembra comunque incredibile. Non solo +27, ma anche il +15 del 35’ e +12 al 36’30“ forse lasciano addirittura più attoniti di quella che è sembrata un’allucinazione collettiva. Invece è successo. Ovviamente coach Messina è stato durissimo: "Dobbiamo avere l’onestà di chiedere scusa per l’orribile prestazione degli ultimi 15 minuti. Loro ci hanno creduto, noi abbiamo subito. I primi 25 minuti sono stati forse i migliori dell’anno, poi quello è accaduto dopo è stato orrendo". Sport.quotidiano.net - Euro-patatrac Olimpia: "Chiediamo scusa". E Messina ora si ritrova anche senza Diop Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) La grande sfida, in questo momento, sarà come ripartire dopo un incredibile harakiri come quello patito giovedì a Forum contro lo Zalgiris Kaunas. Si sa che nel basket tutto può succedere, ma vedere come una squadra che ha 27 punti di vantaggio a 13 minuti dalla fine possa praticamente uscire dal parquet e lasciare campo libero agli avversari sembra comunque incredibile. Non solo +27, mail +15 del 35’ e +12 al 36’30“ forse lasciano addirittura più attoniti di quella che è sembrata un’allucinazione collettiva. Invece è successo. Ovviamente coachè stato durissimo: "Dobbiamo avere l’onestà di chiedereper l’orribile prestazione degli ultimi 15 minuti. Loro ci hanno creduto, noi abbiamo subito. I primi 25 minuti sono stati forse i migliori dell’anno, poi quello è accaduto dopo è stato orrendo".

