Eterno visionario Michele Placido e Fabrizio Bentivoglio | La vita di Pirandello per capire le sue opere

Dopo Caravaggio, Michele Placido affronta un altro monumento della cultura italiana. Il nostro incontro con lui e con il cast, in occasione della presentazione alla Festa del Cinema di Roma. "Il pubblico va preso a schiaffi" dice un deciso Luigi Pirandello, impersonato da Fabrizio Bentivoglio in una scena di Eterno visionario, il film di Michele Placido presentato alla Festa del Cinema di Roma e in uscita al cinema il 7 novembre. Sono i momenti precedenti alla prima di Sei personaggi in cerca d'autore, al Teatro Valle, a Roma. Uno spettacolo per cui il pubblico non è pronto, uno spettacolo tanto innovativo quanto duro, fatto di vita privata, di follia, di momenti scabrosi e dolorosi. Quella prima al Valle non sarebbe andata bene: lo spettacolo sarebbe stato fischiato e contestato dal

Eterno visionario - Michele Placido esplora il lato più intimo di Luigi Pirandello - Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il nuovo film di Michele Placido esplora il lato più intimo del genio della letteratura e del teatro. Placido: «Per la prima volta un film dice la verità sulla vicenda umana e artistica di Luigi Pirandello». (Vanityfair.it)

