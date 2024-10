Spettacolo.periodicodaily.com - Esplorando “Open Space”, L’Album d’Esordio di Reventlove

(Di sabato 19 ottobre 2024)è uscito il 18 ottobre su tutte le piattaforme digitalicon “”,tra immaginario sci-fi e filosofia do it yourself. Ecco un’analisi approfondita deldi Donato Federico Auricchio. “”:di Esordio diIl 18 ottobre segna un’importante data per gli amanti della musica: il debutto di “”,di. Questo progetto musicale prende forma grazie al talento del musicista casertano Donato Federico Auricchio, attualmente basato a Reggio Emilia. Un Viaggio Musicale in Alta Definizione “” presenta dieci tracce originali cantate in inglese, ognuna delle quali è caratterizzata da sonorità alt-rock. La musica è immersa in un’immaginazione sci-fi, creando un’atmosfera unica che coinvolge gli ascoltatori in un viaggio auditivo avvincente.