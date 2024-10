Era ricercato in tutto il mondo da oltre tre anni per aver truffato diversi anziani: arrestato a Malpensa (Di sabato 19 ottobre 2024) Un uomo di 43 anni è stato arrestato all'aeroporto di Malpensa: era ricercato da oltre tre anni in tutto il mondo perché accusato di aver frodato anziani e persone fragili. Fanpage.it - Era ricercato in tutto il mondo da oltre tre anni per aver truffato diversi anziani: arrestato a Malpensa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un uomo di 43è statoall'aeroporto di: eradatreinilperché accusato difrodatoe persone fragili.

Tivoli - arrestato 41enne ricercato da due mesi : dovrà scontare oltre 4 anni di carcere - Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Tivoli-Guidonia hanno arrestato un 41enne romano, pluripregiudicato, ricercato da circa due mesi. L’operazione rappresenta un importante risultato per le forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga nella capitale e nelle sue zone periferiche. (Romadailynews.it)

Ricercato per varie condanne - deve scontare oltre cinque anni di carcere : arrestato - Deve scontare oltre cinque anni di reclusione. I Carabinieri di Russi hanno arrestato venerdì un campano di 38 anni in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli. L’uomo dovrà scontare in carcere un cumulo di pene concorrenti per le... (Ravennatoday.it)

“World’s Top 2% Scientist” : l’oncologo campano Giovanni Corso incluso tra i migliori scienziati e ricercatori al mondo - Rivista che per il secondo anno consecutivo, ha inserito l’oncologo e chirurgo campano, Giovanni Corso, tra i migliori e più influenti scienziati nel mondo. Secondo i dati pubblicati dal gruppo di ricerca della Stanford University diretta dal professore John Ioannidis, Corso è tra i ricercatori più citati in ambito oncologico dalle prestigiose riviste scientifiche internazionali che influenzano ... (Anteprima24.it)