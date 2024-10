Elezioni regionali Umbria, il sondaggio di Termometro Politico (Di sabato 19 ottobre 2024) Spunta il sondaggio di Termometro Politico sulle Elezioni regionali dell'Umbria di novembre. Secondo la rilevazione del sito la candidata del centrodestra, la presidente uscente, Donatella Tesei, sarebbe al 49,1%.Stefania Proietti, candidata del centrosinistra, invece, si fermerebbe al 43,4% Perugiatoday.it - Elezioni regionali Umbria, il sondaggio di Termometro Politico Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Spunta ildisulledell'di novembre. Secondo la rilevazione del sito la candidata del centrodestra, la presidente uscente, Donatella Tesei, sarebbe al 49,1%.Stefania Proietti, candidata del centrosinistra, invece, si fermerebbe al 43,4%

