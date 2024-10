Ecr, natalità e valori: al Congresso sulla Famiglia di Dubrovnik si traccia il futuro dell’Europa (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Congresso sulla Famiglia a Dubrovnik, organizzato da Ecr party, si è concluso con una visione chiara per il futuro dell’Europa. Nell’incantevole città che riunisce passato e futuro, i delegati hanno discusso intensamente l’importanza della Famiglia come pilastro centrale delle nostre società. L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco della politica europea, tutte concordi nel sottolineare come la riscoperta dei valori familiari sia fondamentale per affrontare le sfide contemporanee. Secoloditalia.it - Ecr, natalità e valori: al Congresso sulla Famiglia di Dubrovnik si traccia il futuro dell’Europa Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il, organizzato da Ecr party, si è concluso con una visione chiara per il. Nell’incantevole città che riunisce passato e, i delegati hanno discusso intensamente l’importanza dellacome pilastro centrale delle nostre società. L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco della politica europea, tutte concordi nel sottolineare come la riscoperta deifamiliari sia fondamentale per affrontare le sfide contemporanee.

Congresso sulla famiglia - Ecr dà appuntamento a Dubrovnik : “Difendiamo il futuro dell’Europa” - La sfida digitale e la frattura generazionale «Oltre alla crisi demografica, Rampelli ha voluto richiamare l’attenzione anche su un’altra minaccia crescente: «Non possiamo ignorare l’impatto che il mondo digitale sta avendo sulla coesione familiare», ha detto, ribadendo poi come la frattura generazionale, accentuata dalla dipendenza dai social media, stia minando la trasmissione di valori tra ... (Secoloditalia.it)

