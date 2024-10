Ilrestodelcarlino.it - "Diavoli", dal romanzo di Paolo Nori il caos dell’esistenza

(Di sabato 19 ottobre 2024) Giunge oggi alle 21 al Pac di Pesaro in via Ciro Menotti, "", monologo comico tratto dall’omonimodi(Einaudi 2001) e interpretato da Oscar Genovese, regia di Giampiero Solari. Il monologo rispetta l’originale linguaggio colloquiale del, dal registro apparentemente simile a un flusso di coscienza alla Joyce. La scena si svolge all’interno dell’appartamento dello scrittore, caotico come il suo stato mentale, pieno di oggetti e libri, tra cui l’immancabile dizionario. Il Pac è il nuovo spazio polivalente curato da Paola Galassi e Giampiero Solari. Info. 348 7809978.