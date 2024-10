Caso migranti, Italia Viva: “Lunedì denunceremo Giorgia Meloni alla Corte dei Conti” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Lunedì prossimo presenteremo una denuncia formale alla Corte dei Conti indicando Giorgia Meloni come responsabile dello spreco di denaro pubblico legato allo scandalo del centro migranti in Albania”, così Francesco Bonifazi, deputato di Italia Viva. “Quello che stiamo vedendo è uno scandalo per le famiglie degli Italiani: quei soldi dovevano andare a Carabinieri, sanità, giovani. Non agli spot della Premier”, aggiunge. Intanto, la motovedetta della guardia costiera Italiana con a bordo i 12 migranti è rientrata dall’Albania ed è ormeggiata nel porto di Bari. Eseguito, quindi, quel che è stato disposto dal Tribunale di Roma, cioè l’immediato ritorno in Italia dei migranti che erano stati trasferiti nel Centro Italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 19 ottobre 2024) “prossimo presenteremo una denuncia formaledeiindicandocome responsabile dello spreco di denaro pubblico legato allo scandalo del centroin Albania”, così Francesco Bonifazi, deputato di. “Quello che stiamo vedendo è uno scandalo per le famiglie deglini: quei soldi dovevano andare a Carabinieri, sanità, giovani. Non agli spot della Premier”, aggiunge. Intanto, la motovedetta della guardia costierana con a bordo i 12è rientrata dall’Albania ed è ormeggiata nel porto di Bari. Eseguito, quindi, quel che è stato disposto dal Tribunale di Roma, cioè l’immediato ritorno indeiche erano stati trasferiti nel Centrono di permanenza per il rimpatrio di Gjader.

