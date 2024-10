Calcio: Barcellona. Laporta "Vogliono distruggerci ma noi uniti e forti" (Di sabato 19 ottobre 2024) "Stiamo riportando il club dove merita di essere" Barcellona (SPAGNA) - Il Barcellona sta tornando al suo posto. È questo il messaggio di Joan Laporta, presidente blaugrana, durante l'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio 2023-24 che si è chiuso con un rosso di 91 milioni di euro. "Ab Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Barcellona. Laporta "Vogliono distruggerci ma noi uniti e forti" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Stiamo riportando il club dove merita di essere"(SPAGNA) - Ilsta tornando al suo posto. È questo il messaggio di Joan, presidente blaugrana, durante l'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio 2023-24 che si è chiuso con un rosso di 91 milioni di euro. "Ab

Barcellona - Laporta attacca : “Vogliono distruggerci - lottiamo contro tutto e tutti” - La riduzione della massa salariale ci mette in un rapporto del 56% fra costo della rosa e ricavi che rientra nei parametri Uefa, mentre quando siamo arrivati era del 98%, qualcosa di insostenibile. . Abbiamo preso solo Olmo per 47 milioni e abbiamo ceduto giocatori per 80 milioni: stiamo iniziando anche a vendere bene”. (Sportface.it)

Barcellona - Laporta : «Vi svelo la situazione economica del club - i dati parlano chiaro» - Il numero uno del Barcellona è intervenuto nella consueta assemblea per parlare della situazione finanziaria Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato su Barça One in occasione dell’assemblea societaria e ha fatto il punto su quella che è la situazione economica del club, da tempo un vero e proprio problema in casa Barça. (Calcionews24.com)

Haaland Barcellona - Laporta vuole tentare il colpo de secolo. Trattativa a breve con il Manchester City - […]. Haaland Barcellona, i catalani vogliono portare alla propria corte il centravanti più forte del mondo. Il punto sulla trattativa Il Barcellona vuole ritornare ad essere grande, e secondo quanto riportato da Sport, Laporta vuole tentare il colpo del secolo sul calciomercato: comprare Erling Haaland, il più forte centravanti del mondo, tentandolo di strappare al Manchester City. (Calcionews24.com)