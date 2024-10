Cade in casa e non riesce più a muoversi, anziana salvata dai vigili del fuoco (Di sabato 19 ottobre 2024) Incidente domestico nella mattinata di oggi, sabato 19 ottobre, ad Arona, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere una donna anziana.Secondo le prime informazioni, l'anziana sarebbe caduta accidentalmente nel suo appartamento al secondo piano, non riuscendo più a rialzarsi Novaratoday.it - Cade in casa e non riesce più a muoversi, anziana salvata dai vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Incidente domestico nella mattinata di oggi, sabato 19 ottobre, ad Arona, dove idelsono intervenuti per soccorrere una donna.Secondo le prime informazioni, l'sarebbe caduta accidentalmente nel suo appartamento al secondo piano, non riuscendo più a rialzarsi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Frana ad Albisola Superiore : evacuate nove persone - animali salvati dai Vigili del fuoco - Grazie all’utilizzo degli escavatori, la strada e il corso del fiume sono stati temporaneamente liberati dai detriti, ma una seconda frana ha aggravato la situazione, provocando l’esondazione del torrente. Le squadre dei vigili del fuoco di Varazze e Savona sono riuscite a mettere in salvo i nove residenti della zona compresa tra i civici 15 e 21 di via Poggi, che hanno trascorso la notte in ... (Thesocialpost.it)

Incendio devastante al chiosco del Garden Fruit a Cerenova : intervento dei vigili del fuoco - I vigili del fuoco, oltre a spegnere l’incendio, hanno avviato una serie di verifiche per garantire che non ci fossero focolai attivi e che la sicurezza del luogo fosse ripristinata al più presto. Con l’incedere delle indagini, la comunità attende di conoscere la verità sulla causa del rogo che ha ridotto in cenere un simbolo del commercio locale. (Gaeta.it)

Maltempo in Toscana : 200 interventi dei vigili del fuoco. Giani chiede a Musumeci lo stato di emergenza nazionale - . I Vigili del fuoco hanno effettuato circa 200 interventi da ieri, 17 ottobre 2024, in Toscana a causa dell'ondata di maltempo che ha duramente colpito la regione, in particolare le province di Siena e Livorno L'articolo Maltempo in Toscana: 200 interventi dei vigili del fuoco. ni chiede a Musumeci. (Firenzepost.it)