Quifinanza.it - Berco, licenziamenti in vista per 480 lavoratori della sede di Copparo vicino Ferrara

(Di sabato 19 ottobre 2024) Natale amaro per 480, parte del colosso Thyssenkrupp, che andranno incontro al licenziamento: gli operai e gli impiegati sono inseriti nell’organico dello stabilimento di). Dovrebbero invece essere salvi i 150del sito di Castelfranco Veneto (Treviso). All’annuncio, arrivato al termine di 13 giorni di fitte trattative, è seguito un immediato sciopero presso laferrarese. Idovrebbero scattare non oltre i 3 mesi. I sindacati, dopo avere proclamato lo stato di agitazione, hanno annunciato che decideranno “di giorno in giorno” le prossime mosse in attesa di un tavolo tecnico con i delegati aziendali al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.