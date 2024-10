Atp Stoccolma 2024: Dimitrov raggiunge Paul in finale, battuti Griekspoor e Wawrinka (Di sabato 19 ottobre 2024) Saranno Grigor Dimitrov e Tommy Paul a giocarsi il titolo del torneo Atp 250 di Stoccolma 2024. Il primo a raggiungere la finale è stato lo statunitense, che ha impiegato un’ora e 20 minuti per superare la resistenza di Stan Wawrinka con il punteggio di 6-3 6-2, in un match mai in discussione. Più sudata invece la qualificazione del bulgaro, che è riuscito a piegare in rimonta dopo due ore e 25 minuti Tallon Griekspoor: 2-6 7-5 6-4 il punteggio in favore del nativo di Haskovo. Paul cerca il terzo titolo stagionale dopo le vittorie a Dallas e sull’erba del Queen’s, mentre Dimitrov ha trovato a gennaio la vittoria nell’Atp di Brisbane, che gli ha permesso di interrompere un digiuno lungo oltre sei anni. Atp Stoccolma 2024: Dimitrov raggiunge Paul in finale, battuti Griekspoor e Wawrinka SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Saranno Grigore Tommya giocarsi il titolo del torneo Atp 250 di. Il primo are laè stato lo statunitense, che ha impiegato un’ora e 20 minuti per superare la resistenza di Stancon il punteggio di 6-3 6-2, in un match mai in discussione. Più sudata invece la qualificazione del bulgaro, che è riuscito a piegare in rimonta dopo due ore e 25 minuti Tallon: 2-6 7-5 6-4 il punteggio in favore del nativo di Haskovo.cerca il terzo titolo stagionale dopo le vittorie a Dallas e sull’erba del Queen’s, mentreha trovato a gennaio la vittoria nell’Atp di Brisbane, che gli ha permesso di interrompere un digiuno lungo oltre sei anni. AtpinSportFace.

