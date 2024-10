Gaeta.it - Annata dell’olio marchigiano: segnali di ripresa e nuove proposte per il settore

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’2024 si preannuncia particolarmente favorevole per l’olio, grazie a un aumento previsto della produzione che tornerà ai livelli medi, dopo le difficoltà riscontrate nel 2023. Per sostenere e valorizzare l’olio regionale, l’associazione Aprol Marche ha presentato una serie dirivolte alla Regione, sottolineando l’importanza di modernizzare ilolivicolo. La Coldiretti, infatti, ha messo in evidenza l’urgenza di investimenti in nuovi impianti, al fine di mantenere la competitività rispetto ai produttori esteri. Necessità di modernizzazione e investimenti Ilolivicolosta attraversando una fase di trasformazione crucialmente necessaria.