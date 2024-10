Anche domenica maltempo a Napoli e in Campania: prorogata l’allerta meteo gialla (Di sabato 19 ottobre 2024) Per l'intera giornata di domani, domenica 20 ottobre, la Protezione Civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo gialla su tutto il territorio regionale. Fanpage.it - Anche domenica maltempo a Napoli e in Campania: prorogata l’allerta meteo gialla Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Per l'intera giornata di domani,20 ottobre, la Protezione Civile dellaha prorogato l'allertasu tutto il territorio regionale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Sagre e feste in Campania da giovedì 17 a domenica 20 ottobre -  PER GLI EVENTI NAPOLI E CAMPANIA CLICCA QUI PER I CONCERTI 2024 IN CAMPANIA CLICCA QUI CONCERTI GRATIS NEL WEEKEND Sagra della Castagna IGP La Sagra della Castagna IGP e […]. Sagre e feste in Campania: il weekend da giovedì 17 a domenica 20 ottobre sarà pieno di eventi con musica e degustazioni di prodotti tipici campani. (2anews.it)

Meteo - le previsioni in Campania per domenica 13 ottobre 2024 - Salerno – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Mare poco mosso. Caserta – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. (Anteprima24.it)

Campania Teatro Festival - domenica 13 in scena “L’Acquario” premiato a Torino - L’ingresso gratuito è riservato ai diversamente abili con accompagnatore e ai pensionati titolari di assegno sociale. Sono due , anzi quattro, gli appuntamenti di domenica 13 ottobre al Campania Teatro Festival. Con Giulia Acquasana, Riccardo Ciccarelli e Simona Fredella. La performance del geniale regista americano si ispira al famosissimo testo che Alfred Jarry scrisse nel 1896. (Ildenaro.it)