Allagamenti e frane tra Caltanissetta ed Enna, le immagini (Di sabato 19 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – Allagamenti in provincia di Caltanissetta, tra Gela, Sommatino e Riesi. A Enna un costone roccioso franato in strada. mgg/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Allagamenti e frane tra Caltanissetta ed Enna, le immagini Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) –in provincia di, tra Gela, Sommatino e Riesi. Aun costone roccioso franato in strada. mgg/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cambiamenti climatici e consumo di suolo, anche in Sicilia diluvi, frane e fango nelle case - La Sicilia è sotto la morsa del maltempo. Ma no, non è “colpa” dell’autunno se il fango sta arrivando fin dentro le case degli abitanti ... (greenme.it)

Meteo, esonda il Salso a LIcata: gente in fuga. Chiusi tratti dell'A14 per pioggia - Ancora maltempo sull'Italia. Così come ieri, anche oggi - sabato 19 ottobre - piogge e temporali caratterizzeranno la giornata, con allerte meteo in sette regioni per rischio idraulico ... (ilmattino.it)

Allerta Meteo: forte maltempo a Messina, disposta la chiusura di ville, cimiteri ed impianti sportivi - Scena surreale a Catania, dove a causa del nubifragio in via Etnea si è formato il solito fiume. Così i negozianti si sono ritrovati di fronte a questa scena: uno scooter galleggiante seguito da un uo ... (informazione.it)