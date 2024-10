Alba Parietti dopo il furto choc: “Vivere a Milano è diventato impossibile” (Di sabato 19 ottobre 2024) Alba Parietti vittima di un furto a Milano. Il capoluogo lombardo ha di recente indossato la “maglia nera” sulla sicurezza Alba Parietti dopo il furto choc: “Vivere a Milano è diventato impossibile” su Perizona.it Perizona.it - Alba Parietti dopo il furto choc: “Vivere a Milano è diventato impossibile” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di sabato 19 ottobre 2024)vittima di un. Il capoluogo lombardo ha di recente indossato la “maglia nera” sulla sicurezzail: “” su Perizona.it

"Vivere qui è una roulette russa - mi vergogno". Alba Parietti - il furto all'alba a Milano : la sua clamorosa denuncia | Guarda - "La sorpresa della mattina, nonostante abbia le telecamere esattamente sopra il parcheggio", scrive la showgirl. Se questo Stato non garantisce la sicurezza, la salute, l'istruzione è uno Stato che ha fallito. Rubano continuamente tutto, borsette, scippi continui, aggressioni a donne, omicidi motivati da futili motivi o peggio da pazzia". (Liberoquotidiano.it)

