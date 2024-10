Gaeta.it - Aggressioni e diplomatici: la situazione in Medio Oriente dopo la morte di Yahya Sinwar

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il recente annuncio delladi, leader di Hamas, in un'operazione militare israeliana a Gaza ha sollevato interrogativi sulla stabilità della resistenza palestinese. Nonostante la sua scomparsa, l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, ha dichiarato che il movimento non sarà affetto da tale perdita. Lasi intensifica, con sirene di allerta in Israele e un incontro di alto profilo tra la Germania e la Turchia. Khamenei e la resilienza di Hamas, leader di Hamas, è stato ucciso in un'operazione israeliana, generando un'ondulazione di preoccupazione nel panorama politico del. Tuttavia, l'ayatollah Ali Khamenei ha dichiarato che la resistenza contro Israele continuerà nonostante la dolorosa perdita.