Aggressione a vigili urbani, sospesa l'attività del bar di piazza Addamo (Di sabato 19 ottobre 2024) La polizia ha eseguito il provvedimento con il quale il questore di Catania ha disposto la sospensione dell'attività di un bar di piazza Addamo per 10 giorni per l'Aggressione da parte di due fratelli, di 33 e 37 anni, a due vigili urbani che stavano multando un'auto in divieto di sosta, ai Cataniatoday.it - Aggressione a vigili urbani, sospesa l'attività del bar di piazza Addamo Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La polizia ha eseguito il provvedimento con il quale il questore di Catania ha disposto la sospensione dell'di un bar diper 10 giorni per l'da parte di due fratelli, di 33 e 37 anni, a dueche stavano multando un'auto in divieto di sosta, ai

