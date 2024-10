Zonawrestling.net - WWE: CM Punk reciterà nel film horror indipendente ‘Night Patrol’

(Di venerdì 18 ottobre 2024) CMsta facendo parlare di sé in WWE, diventando una delle più grandi star della compagnia. Il suo talento per la commedia si è davvero distinto, e ora sembra che sia pronto a interpretare un altro ruolo cinematografico. Durante l’episodio di RAW del 7 ottobre, CMha chiarito che si prenderà una pausa e non è sicuro di quando tornerà, lasciando incerta la data del suo ritorno. L’evento WWE Crown Jewel è previsto per sabato 2 novembre 2024, presso la Mohammed Abdo Arena a Riyadh, in Arabia Saudita, e CMnon sarà presente all’evento. The Hollywood Reporter ha rivelato che Justin Long, Jermaine Fowler e RJ Cyler saranno i protagonisti di “Night Patrol”, undiretto e co-scritto da Ryan Prows. Ilè prodotto da David S. Goyer e Keith Levine sotto il marchio Phantom Four.