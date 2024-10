Una serra in casa con 15 piante di cannabis, arrestato un 49enne (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella sua abitazione aveva allestito una serra strutturata per la coltivazione di piante di cannabis. È questo il motivo per il quale, ad Alì Terme, un uomo di 49 anni, con precedenti penali anche per reati specifici, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di coltivazione di sostanze Messinatoday.it - Una serra in casa con 15 piante di cannabis, arrestato un 49enne Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella sua abitazione aveva allestito unastrutturata per la coltivazione didi. È questo il motivo per il quale, ad Alì Terme, un uomo di 49 anni, con precedenti penali anche per reati specifici, è statodai carabinieri con l’accusa di coltivazione di sostanze

