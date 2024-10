Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 18-10-2024 ore 13:10

(Di venerdì 18 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Piazza Palermo in occasione della arringa dell’avvocato Giulia Bongiorno difensore di Matteo Salvini al processo penale che vede il vicepremier imputato dei reati di sequestro di persone rifiuto di atti d’ufficio presenti ministri Val di Taro e Calderoli oltre parlamentari nazionali regionali della Lega openart ha avuto i numerevoli possibilità di far sbarcare I migranti soccorsi ma ho posto il numero di rifiuti ha scelto di bighellonare anziché andare sul suo stato di bandiera Spagna ha detto buongiorno in aula dopo la valanga di insulti minacce Social Seguite la richiesta di condanna di Salvini a te anni fatto dalla Procura di Palermo è stata assegnata la scorta alla PM in seguito all’uccisione del leader di hamas gli anni ha il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu convocherà ...