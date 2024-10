Truffa telefonica, denunciato un uomo dell’alta formazione criminosa nel brindisino (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un 50enne di Brindisi è stato denunciato dai Carabinieri per una Truffa telefonica che ha colpito un 44enne di Bronzolo, in Alto Adige. L’episodio, avvenuto in una mattina d’inizio estate, evidenzia le recenti tecniche ingannevoli usate dai criminali per appropriarsi fraudolentemente di ingenti somme di denaro. Attraverso una abile manipolazione psicologica, il Truffatore ha convinto la vittima a trasferire una rilevante somma di denaro, ma grazie alla prontezza della vittima nell’allertare la propria banca, la situazione non è degenerata ulteriormente. La dinamica della Truffa telefonica Il modus operandi del Truffatore ha mostrato una pianificazione meticolosa e un sofisticato uso della comunicazione. Gaeta.it - Truffa telefonica, denunciato un uomo dell’alta formazione criminosa nel brindisino Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un 50enne di Brindisi è statodai Carabinieri per unache ha colpito un 44enne di Bronzolo, in Alto Adige. L’episodio, avvenuto in una mattina d’inizio estate, evidenzia le recenti tecniche ingannevoli usate dai criminali per appropriarsi fraudolentemente di ingenti somme di denaro. Attraverso una abile manipolazione psicologica, iltore ha convinto la vittima a trasferire una rilevante somma di denaro, ma grazie alla prontezza della vittima nell’allertare la propria banca, la situazione non è degenerata ulteriormente. La dinamica dellaIl modus operandi deltore ha mostrato una pianificazione meticolosa e un sofisticato uso della comunicazione.

