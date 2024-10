Traffico Roma del 18-10-2024 ore 11:30 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il Traffico sulla carreggiata esterna del raccordo con rallentamenti tra Laurentina e Tuscolana code per Traffico anche in interna Flaminia e Salaria trafficata la tangenziale est con code tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico Traffico in coda anche tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San temporaneamente chiuso per lavori il tratto di via Lamporecchio tra via San Pantaleo Campano e via del Trullo In quest’ultima direzione in pieno svolgimento della manifestazione con corteo partito da piazza Barberini per raggiungere Piazza del Popolo itinerario via Sistiana viale della Trinità dei Monti e viale Gabriele D’Annunzio previsti rallentamenti e deviazioni per numerose linee di bus termine manifestazione prevista per le 14 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-10-2024 ore 11:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo con rallentamenti tra Laurentina e Tuscolana code peranche in interna Flaminia e Salaria trafficata la tangenziale est con code tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpicoin coda anche tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San temporaneamente chiuso per lavori il tratto di via Lamporecchio tra via San Pantaleo Campano e via del Trullo In quest’ultima direzione in pieno svolgimento della manifestazione con corteo partito da piazza Barberini per raggiungere Piazza del Popolo itinerario via Sistiana viale della Trinità dei Monti e viale Gabriele D’Annunzio previsti rallentamenti e deviazioni per numerose linee di bus termine manifestazione prevista per le 14 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ...

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quattro arresti in Romania per traffico di clandestini : operazione della Polizia di Udine - Con il coordinamento della Direzione centrale della Polizia Criminale, le forze di polizia italiane hanno emesso mandati di arresto, avviando il processo per l’arresto dei sospetti all’estero. Dettagli sulle indagini e gli arresti Le indagini sono state avviate in seguito a report di flussi migratori irregolari che attraversavano il confine orientale italiano. (Gaeta.it)

Traffico Roma del 18-10-2024 ore 10 : 30 - it le altre notizie a Torpignattara da oggi e sino a domenica festa parrocchiale che prevede la chiusura di un tratto di via Malatesta il tratto è quello da via Renzo da Ceri a via Erasmo Gattamelata prevista anche una deviazione per 5 linee di bus In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 18-10-2024 ore 10 : 00 - Luceverde Roma Un saluto dalla redazione trafficata la carreggiata esterna del raccordo con code a tratti tra il vivo per Fiumicino via Pontina è ancora seguire tra Laurentina ed Appia intenso il traffico anche sul tratto Urbano della A24 roma-l’aquila-teramo con code tra Viale Togliatti e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio ... (Romadailynews.it)