Thesocialpost.it - Terribile incidente: scontro tra un tir e due auto, Concetta muore sul colpo

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tragicoquesta mattina a Sarno, dove ha perso la vitaFiore, 60 anni. Lo schianto fatale si è verificato intorno alle 11 in via Sarno Palma, al confine con il comune di Palma Campania. La 60enne era madre di tre figli.Leggi anche: Giuseppe Catanzariti morto a 18 anni dopo unstradale con la sua motoL’ha coinvolto la Fiat Panda guidata dalla donna, unarticolato e un’altra auo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri, ma purtroppo perFiore non c’è stato nulla da fare: sarebbe morta sula causa del violento impatto. Le circostanze precise dell’sono ancora in fase di accertamento. Gravi, le condizioni di una seconda persona coinvolta nell’, soccorsa e condotta in ospedale, per essere ricoverata in prognosi riservata.