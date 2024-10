Taiwan e Ue, una partnership strategica per lo sviluppo del 6G (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Cina domina, con sussidi statali e colossi come Huawei e Zte, il settore del 5G. Ma sono note le preoccupazioni dei governi occidentali, molti dei quali hanno deciso di escludere – o quantomeno limitare – la presenza degli operatori cinesi nella rete per ragioni di sicurezza nazionale. E il 6G? Il futuro delle reti intelligenti potrebbe passare anche da Taiwan. Lo racconta il giornale locale Digitimes, evidenziando come l’isola abbia compiuto notevoli progressi nel 5G tramite l’Open Radio Access Network (O-Ran) grazie al sostegno del governo, fino a posizionarsi oggi come un partner importante per Stati Uniti e Unione europea sul 6G, dove la collaborazione diventa fondamentale (anche con Giappone e Corea del Sud). Formiche.net - Taiwan e Ue, una partnership strategica per lo sviluppo del 6G Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Cina domina, con sussidi statali e colossi come Huawei e Zte, il settore del 5G. Ma sono note le preoccupazioni dei governi occidentali, molti dei quali hanno deciso di escludere – o quantomeno limitare – la presenza degli operatori cinesi nella rete per ragioni di sicurezza nazionale. E il 6G? Il futuro delle reti intelligenti potrebbe passare anche da. Lo racconta il giornale locale Digitimes, evidenziando come l’isola abbia compiuto notevoli progressi nel 5G tramite l’Open Radio Access Network (O-Ran) grazie al sostegno del governo, fino a posizionarsi oggi come un partner importante per Stati Uniti e Unione europea sul 6G, dove la collaborazione diventa fondamentale (anche con Giappone e Corea del Sud).

