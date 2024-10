Taglio dei tassi: gli effetti concreti e a chi conviene (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sorride chi si indebita e ci perde (un po’) chi risparmia. Il terzo Taglio dei tassi della Bce di altri 25 punti base ieri ha effetti concreti su famiglie e imprese. Un vantaggio evidente per chi accede a mutui e prestiti più economici, una perdita per chi si troverà con più basse remunerazioni dei depositi in banca e rendimenti dei titoli a tasso variabile. E l’economia, in generale? Dipenderà anche dall'andamento dell'inflazione e dalla capacità di stimolare una crescita sostenibile. Il Taglio dei tassi influenza la vita quotidiana e le decisioni finanziarie di milioni di persone. Uno dei principali e più evidenti effetti positivi di questo nuovo Taglio riguarda i mutui. Circa 3,5 milioni di famiglie indebitate vedranno una riduzione del costo del proprio mutuo, in particolare per chi ha scelto tassi variabili. Panorama.it - Taglio dei tassi: gli effetti concreti e a chi conviene Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sorride chi si indebita e ci perde (un po’) chi risparmia. Il terzodeidella Bce di altri 25 punti base ieri hasu famiglie e imprese. Un vantaggio evidente per chi accede a mutui e prestiti più economici, una perdita per chi si troverà con più basse remunerazioni dei depositi in banca e rendimenti dei titoli a tasso variabile. E l’economia, in generale? Dipenderà anche dall'andamento dell'inflazione e dalla capacità di stimolare una crescita sostenibile. Ildeiinfluenza la vita quotidiana e le decisioni finanziarie di milioni di persone. Uno dei principali e più evidentipositivi di questo nuovoriguarda i mutui. Circa 3,5 milioni di famiglie indebitate vedranno una riduzione del costo del proprio mutuo, in particolare per chi ha sceltovariabili.

