Sport in tv oggi venerdì 18 ottobre: palinsesto e orari di tutti gli eventi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il programma e il palinsesto dello Sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 18 ottobre 2024. Dopo la pausa dello scorso fine settimana, tornano i campionati nazionali di calcio, con Serie B, Serie C e i campionati esteri, così come i mondiali di MotoGP e Formula 1, impegnati rispettivamente in Australia e negli Stati Uniti. Si conclude, inoltre, la settimana di Eurolega, mentre proseguono i tornei di tennis e i mondiali su pista di ciclismo. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.

Sport in tv oggi (venerdì 18 ottobre) : orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - 20. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA ALLE 14. 01. 00 Tennis, ATP Stoccolma: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. 08. 40 Moto3, GP Australia: Pre-qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. (Oasport.it)

