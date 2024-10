Sottoposta a intervento chirurgico nella notte la donna travolta da un'auto sul lungomare (Di venerdì 18 ottobre 2024) È ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Santo Spirito" (diretto dalla dottoressa Rosa Maria Zocaro) con prognosi riservata la donna di 50 anni travolta da un'automobile in viale della Riviera a Pescara.L'incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 22 di giovedì 17 ottobre Ilpescara.it - Sottoposta a intervento chirurgico nella notte la donna travolta da un'auto sul lungomare Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Santo Spirito" (diretto dalla dottoressa Rosa Maria Zocaro) con prognosi riservata ladi 50 annida un'mobile in viale della Riviera a Pescara.L'incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 22 di giovedì 17 ottobre

