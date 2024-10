Sostenibilità, Piccard: “Costruiamo l’aereo del futuro a zero emissioni” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Climate Impulse vuole costruire un aereo a idrogeno per fare un giro intorno al mondo senza soste e con zero emissioni. Per questo abbiamo bisogno delle tecnologie più all’avanguardia per creare questo aereo del futuro coi materiali del futuro”. Con queste parole il noto aviatore svizzero Bertrand Piccard ha presentato il progetto Climate Sostenibilità, Piccard: “Costruiamo l’aereo del futuro a zero emissioni” L'Identità. Lidentita.it - Sostenibilità, Piccard: “Costruiamo l’aereo del futuro a zero emissioni” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Climate Impulse vuole costruire un aereo a idrogeno per fare un giro intorno al mondo senza soste e con. Per questo abbiamo bisogno delle tecnologie più all’avanguardia per creare questo aereo delcoi materiali del”. Con queste parole il noto aviatore svizBertrandha presentato il progetto Climate: “del” L'Identità.

Sostenibilità - Piccard : "Costruiamo l'aereo del futuro a zero emissioni"

Sostenibilità - Piccard : "Costruiamo l'aereo del futuro a zero emissioni"

(Adnkronos) – "Climate Impulse vuole costruire un aereo a idrogeno per fare un giro intorno al mondo senza soste e con zero emissioni. Per questo abbiamo bisogno delle tecnologie più all'avanguardia per creare questo aereo del futuro coi materiali del futuro". Con queste parole il noto aviatore svizzero Bertrand Piccard ha presentato il progetto Climate

