SONIA BRUGANELLI: "MI VEDEVO SOLO NELLA GIURIA DI BALLANDO, POI HO CAPITO TUTTO" (Di venerdì 18 ottobre 2024) SONIA BRUGANELLI è la concorrente più criticata di BALLANDO con le Stelle. L'ex moglie di Paolo Bonolis e oggi compagna di Angelo Madonia si racconta a cuore aperto. "Da quando sono finita nello spareggio, lo scorso sabato, ho uno spirito diverso, che mi fa concentrare più sulla gara e sul motivo per cui ho accettato di fare questo programma", confida al Corriere. Sabato sera aprirà la puntata di BALLANDO con le Stelle con lo spareggio: uscirà lei o Alan Friedman? Il percorso nello show di Milly Carlucci prevedeva un suo ruolo in GIURIA, non come concorrente. All'inizio la GIURIA era l'unico posto dove mi VEDEVO, la sentivo come la mia comfort zone. Pensavo di poterci stare bene.

Sonia Bruganelli : “Come opinionista ero arrogante - Paolo Bonolis mi ha rimproverata dopo avermi vista a Ballando” - Continua a leggere . Ora, però, ripercorre la sua carriera e fa mea culpa: "Cambierei i toni, ho fatto più male a me stessa che agli altri". E su Paolo Bonolis: "Mi ha detto: possibile che non riesci a non sbottare?". Dopo gli screzi con Selvaggia Lucarelli e la rispostaccia a Guillermo Mariotto, Sonia Bruganelli è una delle concorrenti più discusse di Ballando con le Stelle 2024. (Fanpage.it)

Sonia Bruganelli sul confronto con le altre concorrenti di Ballando con le Stelle : «Mi sono vista con il mio corpo non perfetto» - L'ex di Paolo Bonolis ha ammesso le sue insicurezze riguardanti l'aspetto fisico, acuite dal confronto con ballerine parecchio più giovani di lei. «Questa pressione, purtroppo, c'è». (Vanityfair.it)

Sonia Bruganelli su Ballando con le Stelle e Bonolis “Il male fatto a me stessa” - All’inizio, in sala prove, guardavo solo lo specchio e mi trovavo goffa”. Ma c’è un punto su cui non transige: il focus deve essere su ciò che sta facendo ora, non su ciò che è stata. Ma il male non l’ho fatto agli altri, piuttosto a me stessa”, ammette candidamente, rivelando come quell’atteggiamento spavaldo fosse in realtà un modo per mascherare il dolore personale. (Dilei.it)