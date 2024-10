Sinner riposerà dopo il Six Kings Slam: sfumano i 500 punti di Vienna, ancora tre appuntamenti da disputare (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’azzurro Jannik Sinner affronterà domani lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale del torneo d‘esibizione denominato Six Kings Slam, in corso a Riad, in Arabia Saudita, poi tornerà in Europa e si concederà una settimana di pausa, nella quale non difenderà il titolo vinto nel 2023 nel torneo ATP 500 di Vienna. Jannik Sinner, dunque, perderà i 500 punti conquistati lo scorso anno, poi giocherà un altro torneo prima delle ATP Finals, per le quali è da tempo qualificato: l’azzurro sarà impegnato nell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, torneo che si disputerà dal 28 ottobre al 3 novembre. Tra il Masters 1000 e l’ultimo torneo stagionale ci sarà una settimana di stop, invece dopo le ATP Finals l’azzurro volerà immediatamente a Malaga, sede della Final Eight di Coppa Davis, dove l’Italia dovrà difendere il trofeo conquistato lo scorso anno. Oasport.it - Sinner riposerà dopo il Six Kings Slam: sfumano i 500 punti di Vienna, ancora tre appuntamenti da disputare Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’azzurro Jannikaffronterà domani lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale del torneo d‘esibizione denominato Six, in corso a Riad, in Arabia Saudita, poi tornerà in Europa e si concederà una settimana di pausa, nella quale non difenderà il titolo vinto nel 2023 nel torneo ATP 500 di. Jannik, dunque, perderà i 500conquistati lo scorso anno, poi giocherà un altro torneo prima delle ATP Finals, per le quali è da tempo qualificato: l’azzurro sarà impegnato nell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, torneo che si disputerà dal 28 ottobre al 3 novembre. Tra il Masters 1000 e l’ultimo torneo stagionale ci sarà una settimana di stop, invecele ATP Finals l’azzurro volerà immediatamente a Malaga, sede della Final Eight di Coppa Davis, dove l’Italia dovrà difendere il trofeo conquistato lo scorso anno.

