Sib-Confcommercio concessioni balneari e sviluppo sostenibile | assemblea generale a Napoli

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Lunedi 21 ottobre alle ore 11 nella sedeCampania in via Medina, 40 a, si svolgerà l’Sib-durante la quale si affronterà la questione delle. Dopo i saluti di Pasquale Russo, presidente di Contcommercio Campania, Alfonso Amoroso, presidente Sib Salerno, Marinella Longobardi – Sib, Marcello Giocondo, Sib Caserta, sono previsti gli interventi di Salvatore Trinchill, vice presidente e numero 1 in Campania di Sib-Maria Teresa Imparato, presidente Legambiente Campania, Vincenzo Ammaliato, presidente Domizia, Simona Scatola, consulente legale Sib-Campania, Stefania Frandi, presidente Sib-Toscana, coordinatrice nazionale settore legale Sib. Conclude Antonio Capacchione, presidente Sib-