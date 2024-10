Scafati, sequestrato un terreno utilizzato come discarica a cielo aperto (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, nell’ambito di controlli in materia di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, nei giorni scorsi ha individuato a Scafati un terreno, confinante con alcuni campi agricoli, utilizzato illecitamente come discarica a cielo aperto. Le indagini L’attività, condivisa con gli organismi preposti, ed eseguita dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati – che già agli inizi dell’anno ha sottoposto a sequestro ben due aree adibite a discariche abusive – tramite sopralluoghi, e acquisizioni di immagini da fonti aperte, coadiuvate dal personale ARPAC e dalla locale Polizia Locale, ha consentito di sottoporre a sequestro i luoghi, nei pressi della SS268, per un totale di oltre 8 mila metri quadrati. Zon.it - Scafati, sequestrato un terreno utilizzato come discarica a cielo aperto Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, nell’ambito di controlli in materia di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, nei giorni scorsi ha individuato aun, confinante con alcuni campi agricoli,illecitamente. Le indagini L’attività, condivisa con gli organismi preposti, ed eseguita dalle Fiamme Gialle della Compagnia di– che già agli inizi dell’anno ha sottoposto a sequestro ben due aree adibite a discariche abusive – tramite sopralluoghi, e acquisizioni di immagini da fonti aperte, coadiuvate dal personale ARPAC e dalla locale Polizia Locale, ha consentito di sottoporre a sequestro i luoghi, nei pressi della SS268, per un totale di oltre 8 mila metri quadrati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terreno utilizzato come discarica a Scafati : nei guai i 2 responsabili - In azione, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno che, nell’ambito di controlli in materia di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, nei giorni scorsi, ha individuato a Scafati un terreno, confinante con alcuni campi agricoli, utilizzato illecitamente come. (Salernotoday.it)