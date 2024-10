Sabato con pioggia e temporali: diramata allerta meteo arancione (Di venerdì 18 ottobre 2024) BRINDISI – Il clou del maltempo è in arrivo. La perturbazione che da giorni imperversa nel resto d’Italia, è alle porte della Puglia.La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo che è di colore arancione per cinque aree geografiche, inclusa quella in cui ricade la provincia di Brindisireport.it - Sabato con pioggia e temporali: diramata allerta meteo arancione Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) BRINDISI – Il clou del maltempo è in arrivo. La perturbazione che da giorni imperversa nel resto d’Italia, è alle porte della Puglia.La Protezione Civile regionale ha diramato un’che è di coloreper cinque aree geografiche, inclusa quella in cui ricade la provincia di

