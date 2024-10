Rutte a Napoli per il G7 frena l’Ucraina: “Prima o poi entrerà nella Nato, ma non è ancora il momento” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, è da oggi in Italia dove prenderà parte alla riunione dei ministri della Difesa del G7 a Napoli. Da domattina, si terrà un vertice sui conflitti globali e le aree a rischio. Tra gli incontri, un focus dedicato interamente alla guerra in Ucraina: tra i temi trattati, anche la delicata situazione mediorientale dopo l’uccisione del capo di Hamas Yahya Sinwar, elimiNato dall’Idf. Al contempo si parlerà anche degli scenari africani e indopacifici. Insieme a Mark Rutte ci sarà l’Alto rappresentante dell’Unione Europa per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. ancora incerta è la partecipazione del ministro della Difesa dell’Ucraina, Rustem Umerov. Secoloditalia.it - Rutte a Napoli per il G7 frena l’Ucraina: “Prima o poi entrerà nella Nato, ma non è ancora il momento” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il segretario generale della, Mark, è da oggi in Italia dove prenderà parte alla riunione dei ministri della Difesa del G7 a. Da domattina, si terrà un vertice sui conflitti globali e le aree a rischio. Tra gli incontri, un focus dedicato interamente alla guerra in Ucraina: tra i temi trattati, anche la delicata situazione mediorientale dopo l’uccisione del capo di Hamas Yahya Sinwar, elimidall’Idf. Al contempo si parlerà anche degli scenari africani e indopacifici. Insieme a Markci sarà l’Alto rappresentante dell’Unione Europa per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell.incerta è la partecipazione del ministro della Difesa del, Rustem Umerov.

